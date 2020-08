Aouar alla Juventus. Momblano annuncia il colpo di Paratici

Il giornalista annuncia che la Juventus ha preso Aouar. «Verrà annunciato dopo le cessioni, mentre Dzeko è solo la quarta scelta della Vecchia Signora».

Fabio Paratici ha da tempo messo gli occhi sul trequartista dei transalpini, che tra l’altro hanno eliminato la Juve Champions League. Aouar, algerino di origini francesi in questa stagione è stato autore di otto gol e sette assist. Il classe 1998 è più di un obiettivo per questa estate. Un colpo vero, un potenziale fuoriclasse. Il vero rivale, secondo quanto si dice in Francia, sembra essere il Manchester City, con Guardiola che già la scorsa estate aveva provato a fare il colpaccio, senza riuscirci. Ora Pep è pronto a partire nuovamente all’assalto e la grande capacità economica degli inglesi è un’insidia ulteriore per la Juve, che però sembra essere la preferita da parte del ragazzo. La novità, però, arriva dal giornalista Luca Moblano.

«Aouar è della Juventus, ma…»

Il giornalista Luca Momblano, in occasione della trasmissione Casa Juventibus, ha fatto il punto della situazione. Ha detto che il centrocampista del Lione è già bianconero, ma che verrà annunciato dopo le cessioni. Sugli attaccanti, inoltre, non ha avuto dubbi. Per lui Milik è fuori dai radar, mentre Dzeko è la quarta scelta.

