Juventus, sono quattro i convocati nell’Italia di Mancini

La Juventus si prepara a lasciar partire a breve i suoi nazionali. Sono quattro gli elementi convocati nell’Italia di Roberto Mancini.

Come al solito i bianconeri, quando ci sono di mezzo le nazionali, vedono molti elementi lasciare Torino per raggiungere le rispettive selezioni in vista delle sfide internazionali. Sarà così anche questa volta. E in particolare per l’Italia di Mancini sono ben 37 giocatori per il doppio impegno di Nations League. Azzurri in campo il 4 settembre a Firenze contro la Bosnia e il 7 ad Amsterdam contro l’Olanda. E ci sono quattro elementi della rosa di Andrea Pirlo. Si rivedrà ad esempio Giorgio Chiellini, elemento indispensabile per carisma ed esperienza. Nell’elenco ci sono anche Bonucci, Bernardeschi e Luca Pellegrini, da poco rientrato in bianconero dopo il prestito al Cagliari.

Juventus, convocato pure Luca Pellegrini

Portieri: Cragno (Cagliari), Donnarumma (Milan), Meret (Napoli), Sirigu (Torino).

Difensori: Acerbi (Lazio), Bastoni (Inter), Biraghi (Inter), Bonucci (Juventus), Caldara (Atalanta), Chiellini (Juventus), D’Ambrosio (Inter), Di Lorenzo (Napoli), Florenzi (Roma), Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Juventus), Spinazzola (Roma).

Centrocampisti: Barella (Inter), Bonaventura, Castrovilli (Fiorentina), Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Gagliardini (Inter), Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Sensi (Inter), Tonali (Brescia), Zaniolo (Roma).

Attaccanti: Belotti (Torino), Bernardeschi (Juventus), Caputo (Sassuolo), Chiesa (Fiorentina), El Shaarawy (Shanghai Shenua), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Kean (Everton), Lasagna (Udinese), Orsolini (Bologna).

