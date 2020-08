Ormai il nuovo centroavanti della Juventus sembra essere lui. I bianconeri lo vedono come una priorità voluta in primis da Pirlo.

Edin Dzeko sembra aver deciso la sua destinazione. L’attaccante bosniaco della Roma è il predestinato ad essere il futuro numero 9 della Juventus. Obiettivo ricercato dalla società ma in specie dall’allenatore Andrea Pirlo. Dzeko è il preferito del maestro, anche più di Suarez, Milik e la suggestiva ipotesi di un grande ritorno all’ovile di Alvaro Morata, sempre rimasto nei cuori dei tifosi bianconeri. La chiave per arrivare a Dzeko, paradossalmente, passerà tutta da Milik. L’ex obiettivo dei bianconeri potrebbe infatti subentrare al posto di Dzeko nella capitale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, dalla Francia: approccio bianconero per Messi

Dzeko alla Juventus, Calciomercato: i bianconeri hanno deciso

Proprio l’obiettivo numero di Sarri, Milik potrebbe essere la chiave per garantire a titolo definitivo il passaggio di Dzeko alla Juventus, infatti la Roma con i soldi del cartellino del bosniaco più eventuali contropartite, avanzerà al Napoli un’offerta per chiudere l’operazione Milik. In queste ore si sta lavorando proprio su questa sistemazione. Milik e Dzeko due destini incrociati. Intanto i bianconeri, oltre all’attacco, vogliono potenziare anche gli altri settori del campo. Infatti la Juventus sotto la guida tecnica di Andrea Pirlo ha identificato alcuni obiettivi di mercato per ogni settore del campo, non solo quello offensivo. Come abbiamo appena detto, salvo improvvisi capovolgimenti, in polpe continua a rimanere il centroavanti della Roma Edin Dzeko, mentre per il centrocampo dopo l’acquisto del classe ’98 Weston McKennie, i bianconeri stanno cercando nuovi profili così da svecchiare una rosa ormai sempre più avanti con l’età. E già con gli inserimenti di Kulusevski, Arthur e l’ultimo McKennie si sta lavorando in tal senso. Un altro nome che nelle prossime ore potrebbe essere in orbita bianconera è quello di Manuel Locatelli, l’ex Milan ora in forze al Sassuolo piace molto all’allenatore Pirlo e potrebbe arrivare tramite una cessione illustre, infatti la Vecchia Signora sta vagliando l’ipotesi di una plusvalenza con il cartellino di Aaron Ramsey.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Rugani piace in Ligue1

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK