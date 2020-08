Il calciomercato Juventus non è solo incentrato sugli acquisti ma soprattutto sulle cessioni bianconere. C’è da delineare la rosa di Pirlo prima dell’avvio del campionato di serie A.

Sulla lista dei possibili partenti c’è anche il difensore Daniele Rugani. Che nella stagione appena conclusa ha giocato davvero poco e che non sembra poter ambire ad un posto da titolare fisso nemmeno con l’approdo in panchina di Andrea Pirlo. La Juve di fronte ad una buona offerta non direbbe di no alla sua cessione.f

Calciomercato Juventus, il Rennes punta Rugani

C’è anche una pretendente estera per il difensore centrale bianconero. Secondo infatti quanto riporta France Football il Rennes è interessato alle prestazioni di Rugani. Il club francese vuole puntare nuovamente ad un piazzamento in Champions League, torneo dove giocherà in questa stagione, e per questo motivo starebbe cercando degli importanti elementi con esperienza anche internazionale. Rugani tuttavia non sembra intenzionato a lasciare la Juve ed è pronto a rimettersi in gioco con la speranza di riuscire a trovare più spazio in campo con Pirlo allenatore.

