Il calciomercato Juventus è pronto ad alimentarsi di una nuova voce che arriva dalla Francia e che fa sognare i tifosi bianconeri.

Il giocatore chiave del mercato mondiale in questo momento è Lionel Messi. E il perché è facilmente comprensibile. Dopo l’ultima clamorosa debacle del Barcellona in Champions League, unita alla delusione per aver visto vincere il titolo spagnolo al Real Madrid, avrebbe portato il numero dieci argentino a prendere la decisione di lasciare i blaugrana. Anche se non è più giovanissimo, è chiaro che ad un giocatore del genere sono interessati tutti i più grandi club d’Europa.

Calciomercato Juventus, che coppia Messi-Ronaldo!

I rumors di mercato su Messi si accavallano ora dopo ora. In caso davvero di divorzio dal Barcellona, sarebbe il Manchester City il favorito per prendere il campione argentino. Ma come riporta L’Equipe il padre del calciatore, Jorge, ha ascoltato la proposta del direttore sportivo del Psg Leonardo. E anche la Juventus, scrive il giornale francese, avrebbe tentato un approccio discreto per il campione. I bianconeri infatti sognerebbero una coppia Messi-Ronaldo, che in due hanno vinto la bellezza di undici “Palloni d’Oro”.

