Calciomercato Juventus, dal Cile una rivelazione su Vidal

Il calciomercato Juventus sta ormai entrando nel vivo. Andrea Pirlo si attende a breve termine le pedine per la sua squadra.

Prima cedere e poi acquistare è un must per tutte le squadre di serie A. Del resto il coronavirus ha inciso anche a livello economico sulle società e per questo motivo anche la Juventus deve pianificare ogni mossa nel minimo dettaglio. Dopo Arthur e McKennie si cercano altre pedine a centrocampo e non è da escludere che si possa fare un tentativo per Arturo Vidal. Ex rimasto nel cuore dei tifosi, a breve lascerà il Barcellona visto che non sembra rientrare nei piani di Koeman.

Calciomercato Juventus, Vidal vuole tornare a Torino?

Intanto dal Cile arriva una voce di calciomercato che sembra spingere il calciatore al ritorno in bianconero. Un membro dell’entourage del centrocampista ha rilasciato una dichiarazione al quotidiano “La Cuarta”, dichiarazione riportata anche da Sportmediaset.

“Conte lo ha chiamato più volte per l’Inter ma Arturo vuole essere sicuro di fare grandi cose in Champions prima di dare una risposta. Lo attrae l’idea di tornare alla Juve: giocare con Cristiano Ronaldo e tornare a casa” avrebbe detto il membro dello staff di Vidal.

