Il calciomercato Juventus secondo i bookmaker: le quote su tre giocatori

Il calciomercato Juventus si appresta a vivere le sue fasi cruciali. Acquisti e cessioni in vista prima dell’inizio del prossimo campionato.

La serie A inizierà il prossimo 19 settembre ma sono tantissime le voci che si accavallano ormai da settimane riguardo i possibili innesti della squadra di Pirlo ma anche riguardo i giocatori che sembrano destinati a continuare altrove la loro carriera. Utili indizi arrivano anche dalle quote dei bookmaker, sempre bene informati sulle trattative delle squadre di serie A.

Calciomercato Juventus: le quote di Chiesa, Higuain e Florenzi

Come riporta Agipronews ad esempio la quota che vorrebbe Alessandro Florenzi, in uscita dalla Roma, in bianconero è abbastanza alta (8.50). Più facile che il jolly giallorosso possa invece approdare all’Atalanta (3.50) o ancor di più all’Everton di Carlo Ancelotti (3.25). Uno degli obiettivi bianconeri è Federico Chiesa, attaccante esterno della Fiorentina e all’occorrenza seconda punta. Secondo gli analisti di Snai, in caso di cessione da parte dei viola, ad essere favorito per la firma del figlio d’arte sarebbe il Milan (quotato a 3), seguito dalla Juventus a quota 4.

In uscita dai bianconeri c’è Gonzalo Higuain e anche in questo caso i bookmaker possono dare un serio indizio sul suo futuro. Un suo approdo nella MLS americana è infatti bancato appena a 1.30. Ma ci sono anche delle possibilità che il Pipita possa rimanere in Italia e in questo caso la Fiorentina sarebbe favorita, visto che è quotata a 5.

