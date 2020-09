Calciomercato Juventus, cessione Douglas Costa: lo United non molla la presa

Douglas Costa non è considerato un punto fermo all’interno dello scacchiere tattico della Juventus. I numerosi infortuni di cui è rimasto vittima l’ala brasiliana ne hanno sicuramente debilitato le prestazioni. Ecco perchè l’ipotesi relativa a una sua partenza non è affatto da scartare: secondo quanto trapela da Oltremanica, infatti, non si sarebbe sopito l’interessamento del Manchester United, disposto ad offrire 30 milioni di euro

CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA UNITED/ Lo United non molla la presa per Douglas Costa. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i Red Devils sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta pari a 30 milioni di euro: una cifra ritenuta ancora troppo bassa dalla Juve, che non intende scendere sotto la richiesta di 40 milioni. Le parti sono l lavoro per cercare di trovare un’intesa che possa accontentare tutti: la sensazione è che l’accordo si possa trovare esattamente a metà strada, magari con l’inserimento di qualche bonus legate a rendimento e prestazioni.

Costa-United, calciomercato: accordo ancora lontano, lo scenario

L’acquisto di Kulusevski, che ricopre lo stesso ruolo di Costa, è idiosincratico del fatto che la Juve ha tutta l’intenzione di ringiovanire anche il pacchetto esterni: l’ex ala del Bayern Monaco, quindi, potrebbe decidere di cambiare aria. Al momento non c’è ancora l’intesa tra lo United e la Juventus, ma non è detto che alla fine non possa trovarsi la squadra. Da segnare anche l’interessamento del Paris Saint Germain per il brasiliano, al momento ancora piuttosto timido.

