Higuain all’Inter Miami, arriva la telefonata di David Beckham

Le indiscrezioni raccolte nelle scorse ore provengono dalle stesse fonti che avevano anticipato l’accordo tra Blaise Matuidi e l’Inter Miami. Adesso vengono ribadite quest’oggi da TycSports, canale televisivo argentino e dunque osservatore privilegiato delle vicende che riguardano Higuain. David Beckham in persona, patron della formazione che ha debuttato in MLS in questa stagione, ha contattato il Pipita. Lo ha fatto per sondare la sua disponibilità a trasferirsi negli Stati Uniti e intraprendere una nuova esperienza.

Higuain, rapporto ai titoli di coda con la Juventus

Higuain è legato alla Juventus da un contratto che scade a giugno 2021 e con un ingaggio di 7,5 milioni di euro netti. L’argentino non appare intenzionato a fare rinunce da questo punto di vista. Paratici e la società sono al lavoro perché sarebbe un bagno di sangue economico. A bilancio, infatti, è iscritto ancora per 18 milioni: minusvalenze garantita. All’orizzonte c’è la separazione, ma il prezzo sarebbe altissimo da pagare. Serve una magia…

