Pirlo cancella il Sarrismo. Come la Juventus si è affidata al suo nuovo tecnico

Pirlo in primis ha affrontato la questione Cristiano Ronaldo. Rispetto a Sarri che si era tuffato in Costa Smeralda per parlare con lui, ha avuto un approccio diverso. Ha manifestato dall’inizio la volontà di far ruotare tutto il sistema attorno al suo fenomeno e la sintonia sembra essere piuttosto oliata. Secondo la Gazzetta dello Sport, inoltre, ha usato i primi giorni per gonfiare la sua juventinità. Come vice, ad esempio, ha abbracciato una vecchia gloria bianconera come Igor Tudor. Il sostegno incondizionato dei senatori è il lasciapassare migliore per affrontare questa nuova avventura senza il rischio che, in caso di difficoltà, qualcuno abbandoni di nuovo la nave.