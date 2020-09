Juventus, infortunio Bernardeschi: ecco gli esiti degli esami

La Juventus tramite il proprio sito ufficiale ha diramato il bollettino medico in relazione all’infortunio accorso a Federico Bernardeschi in Nazionale: come si legge su juventus.com, l’esterno ha rimediato una lesione di medio grado al retto femorale, ragion per cui dovrà stare fermo ai box per almeno 15 giorni.

CALCIOMERCATO JUVENTUS BERNARDESCHI INFORTUNIO ESITO/ Infortunatosi in nazionale, Federico Bernardeschi si è subito sottoposto agli esami di rito, che hanno rivelato l’entità del danno . Ecco il contenuto del bollettino medico che è possibile leggere sul sito ufficiale del club bianconero:

“Federico Bernardeschi, a seguito del problema muscolare riferito in Nazionale, è stato sottoposto oggi presso il Jmedical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra; tra 15 giorni verrà sottoposto a nuovi esami.”

Bernardeschi infortunato, il comunicato della Juve sulle sue condizioni

Una notizia non proprio esaltante per l’esterno, la cui cessione non è affatto da escludere. Sono molti i club che hanno gettato gli occhi su Bernardeschi, autore di una stagione non di certo esaltante con la Juventus. Ecco perchè il club bianconero non si strapperebbe affatto i capelli se dovesse arrivare un’offerta da 30-35 milioni di euro per Berna: nelle scorse settimane, il suo passaggio al Napoli sembrava cosa fatta, ma il tutto si è bloccato a causa del mancato trasferimento di Milik sotto l’ombra della Mole. Ora l’infortunio, che lo terrà lontano dai campi di gioco almeno una ventina di giorni, salvo ricadute. Insomma, non è affatto un periodo facile quello che sta vivendo l’ex Fiorentina, al quale Pirlo sta pensando di ritagliare su misura un ruolo inedito: negli ultimi allenamenti fatti con la Juve era stato provato come quinto di centrocampo, nel poliedrico 3-5-2 che “Mozart” ha in mente di cucire addosso alla sua creatura qualora dovessero crearsi i presupposti.

