Messi alla Juventus, calciomercato: il Barcellona è pronto alla denuncia: è scontro totale

Calciomercato Juventus, il Barcellona è pronto a denunciare qualsiasi club che voglia acquistare Messi senza pagare la clausola da 700 milioni di euro che lega la Pulce al club blaugrana. Secondo quanto riferito dall’emittente Cadena Ser, il club blaugrana è pronto allo scontro totale, avendo il supporto della Liga: non sono escluse battaglie legali.

CALCIOMERCATO JUVENTUS MESSI FUTURO BARCELLONA/ Il futuro di Leo Messi rischia seriamente di tingersi di giallo. La Pulce ha fatto capire a chiare lettere che la sua avventura in Spagna può dirsi conclusa; i segnali che ha mandato il suo entourage anche nella giornata odierna sono inequivocabili. Non è dello stesso avviso il Barcellona, che per lasciare partire il suo fuoriclasse esige il pagamento della clausola rescissoria, pari a 700 milioni di euro. Ecco allora che non sono assolutamente da escludere azioni legali da entrambe le parti: secondo Cadena Ser, il Barca ha intenzione di denunciare il club che decida di acquistare l’argentino senza versare per intero l’importo della clausola.

Calciomercato, addio Messi: la Juve c’è? Ecco la situazione

La Juventus segue la situazione relativa a Luis Suarez da una posizione piuttosto defilata. Il club bianconero fino ad ora si è limitata a dei sondaggi, ma nulla di più: l’eventuale ingaggio che la Pulce percepirebbe a Torino sarebbe una mazzata esorbitante per le casse della dirigenza di Corso Galileo Ferraris, che già devono sostenere l'”onere” Cristiano Ronaldo. Nella corsa a Messi, quindi, il Paris Saint Germain, l’Inter e soprattutto il Manchester City sembrano partire da una posizione “privilegiata”. Ma il Barca è stato chiaro: per qualunque club decida di mettere le mani su Messi, scatterà la denuncia da parte del club spagnolo. Staremo a vedere come finirà una delle situazioni più intricate di questi ultimi anni.

