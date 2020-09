Eriksen in cambio di Alex Sandro, clamoroso scambio sull’asse Juve-Inter

Il giornalista Luca Momblano ha svelato che l’Inter avrebbe provato a sondare il terreno con la Juventus per uno scambio tra Eriksen e Alex Sandro.

L’Inter avrebbe proposto Christian Eriksen alla Juventus, in cambio di Alex Sandro. Luca Momblano ha svelato una esplosiva indiscrezione di mercato durante la puntata odierna di Casa Juventibus, sul canale youtube di JB Live. L’indiscrezione non è passata inosservata perché potrebbe aprire nuovi giochi di mercato tra le due società. Ad ogni modo, la risposta della Real Casa non è stata positiva e l’idea è rimasta tale.

Eriksen alle porte dell’Inter

La cosa, però, fa capire come Conte non consideri molto Eriksen in casa nerazzurra. Averlo proposto per Alex Sandro è un chiaro segnale della difficile stagione che si appresta a vivere di nuovo il danese. Si è parlato spesso di un addio dopo soli 6 mesi che l’Inter non ha preso in considerazione fin qui. Anzi, secondo i ben informati in casa nerazzurra, Marotta e Ausilio sono convinti di aver fatto un ottimo affare per 27 milioni di euro totali messi a bilancio come cifra finale. Questione di tempo, appunto. Perché con Conte prima o poi uno dei due cambierà aria.

