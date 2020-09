Marchisio, un cuore Juventus a commentare le gare della Nazionale

Claudio Marchisio, in ansia come tutti i fan della Juventus per l’arrivo possiible di Suarez, commenterà le partite della Nazionale in televisione.

Non più tardi di ieri, Claudio Marchisio aveva iniziato a fare sognare i fan della Vecchia Signora. L’ex centrocampista, infatti, oltre ad essere una bandiera bianconera è anche grande tifoso. Durante una passeggiata a Torino è stato immortalato con il suo, solito e inconfondibile stile. Ha quindi voluto “scherzare” sul grande colpo in attacco con una didascalia che non lascia dubbi: “Aspettando Suarez”. La novità che lo riguarda, però, deriva da un accordo trovato con la tv di Stato per commentare i match dell’Italia.

Il ritorno di Claudio Marchisio

L’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale Italiana è pertanto pronto a tornare in campo. Marchisio ha infatti trovato un accordo con la Rai per essere opinionista delle partite della Nazionale fino all’inizio dei prossimi Campionati Europei. Marchisio sarà in telecronaca già a partire dal match di Nations League tra Italia e Bosnia e avrà un modo per tornare a respirare l’Azzurro della Nazionale. Insomma, una piacevole sorpresa per apprezzare un campione anche lontano dal rettangolo verde.

