Juventus, domani un test in campo per i ragazzi di Pirlo

La Juventus continua a piccoli passi a prepararsi all’esordio nel campionato di serie A. Giorno 20 infatti si sfiderà la Sampdoria di Ranieri.

Una partita da non prendere sottogamba per i ragazzi di Andrea Pirlo, che vorranno senz’altro partire con il verso giusto. Certo il calendario non aiuta. In questo momento tanti elementi della rosa sono fuori per gli impegni delle rispettive nazionali e per il tecnico ci sarà poco tempo per preparare la sua prima partita di campionato sulla panchina della squadra bianconera.



Juventus, domani partitella con l’Under 23

Anche oggi la squadra di Pirlo ha lavorato sul campo, e a dare conto della giornata dei ragazzi bianconeri è stato lo stesso club sul proprio internet ufficiale. “La Juventus, senza i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, continua la preparazione in vista della nuova stagione, che prenderà il via dall’Allianz Stadium il 20 settembre con Juventus-Sampdoria, prima giornata della nuova Serie A. – si legge nella nota – La squadra si è ritrovata, agli ordini di Mister Pirlo, questa mattina al JTC e, dopo l’attivazione e i torelli, ha chiuso la seduta con una partitella. Anche domani il gruppo si ritroverà al mattino: in programma partitella amichevole con l’Under 23“.

Quindi domani ci sarà un test interessante per capire i progressi fatti da Douglas Costa e compagni negli ultimi giorni, quando ormai mancano un paio di settimane solamente all’inizio del torneo.

