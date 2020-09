La Juve punta a piazzare tutti gli esuberi. Tre sono i giocatori in uscita, dopo Higuain, si aggiungono alla lista dei partenti anche Khedira e Ramsey.

La Juventus oltre a dei colpi in entrata sta studiando alcune operazioni in uscita. Infatti i giocatori che potrebbe lasciare la Juventus di Andrea Pirlo sono tre. Si parte da Higuain, l’attaccante argentino, come già detto dallo stesso allenatore Pirlo nella conferenza stampa di presentazione, lascerà la Juventus e si prospetta una nuova avventura in MLS nella squadra di Beckham: l’Inter Miami. Il Pipita dopo il ritorno ufficiale nella scorsa stagione, dato il suo ingaggio di oltre 7 milioni per favorire le finanze bianconere lascerà Torino in questa sessione di mercato, ma non è il solo che potrebbe partire…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, annuncio BBC: “C’è l’accordo con Suarez”

Calciomercato Juventus, tre giocatori via: bianconeri al lavoro sugli esuberi

Oltre al Pipita saranno due i giocatori in partenza, entrambi del centrocampo. Sami Khedira infatti è l’altro colpo in uscita, il tedesco viste le sue condizioni fisiche precarie e l’età non certo più giovanissima sarà l’altro grande colpo in uscita. Sami, come Higuain ha uno stipendio decisamente importante per le casse della Juventus, una sua cessione diventa necessaria anche per un esubero proprio di uomini a mediana. Un altro indiziato per la partenza, infatti, potrebbe essere Aaron Ramsey, il centrocampista gallese dopo una sola stagione alla Juventus non sembra essersi ambientato appieno ai meccanismi imposti dalla Serie A e dal calcio italiano. Come sappiamo Ramsey è arrivato alla Juventus a parametro zero. Una sua cessione potrebbe garantire alla società un importante plusvalenza. Ma gli indiziati non finiscono qui, infatti davanti ad offerte importanti, in special modo dalla Premier League, i bianconeri valuteranno anche la cessione di Douglas Costa. L’esterno brasiliano proprio come Khedira visti i tanti infortuni potrebbe essere un giocatore in uscita. Intanto dalla Juventus aspettando di ufficializzare il nuovo attaccante, che stando alla BBC potrebbe essere proprio il Pistolero Luis Suarez in arrivo dal Barcellona.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Raiola propone Kean alle big spagnole ma…

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK