Perin al Genoa, calciomercato Juventus: è UFFICIALE il prestito del portiere

Calciomercato Juventus, è ufficiale il prestito di Perin al Genoa: nella giornata odierna è arrivata la firma del portiere che difenderà i pali del Grifone per un’altra stagione

CALCIOMERCATO JUVENTUS PERIN GENOA UFFICIALE/ Ufficiale il passaggio di Mattia Perin in prestito al Genoa: da pochi istanti è arrivata la firma del portiere che ha messo nero su bianco al contratto che lo legherà ancora per un anno ai rossoblu, dove ha militato anche la scorsa stagione. Si attendono i comunicati ufficiali dei due club, ma ormai non ci sono più dubbi: Perin lascerà per il momento la squadra di Pirlo per riapprodare nuovamente in Liguria.

Chiuso da Buffon e da Szczesny alla Juve, Perin potrà giocarsi le sue carte al Genoa avendo la garanzia di un posto da titolare: cosa non da poco, dal momento che il prossimo anno si giocheranno gli Europei, a cui di certo non vorrà mancare.

