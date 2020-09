È arrivato l’annuncio della BBC su Twitter che scrive dell’accordo raggiunto fra Juventus e Suarez. Le due parti sembrano aver raggiunto l’intesa.

Luis Suarez has agreed to join Juventus, according to @GuillemBalague Read more

👉 https://t.co/bUCTVnssMz pic.twitter.com/jdh9JSVSXg — BBC Sport (@BBCSport) September 4, 2020

Luis Suarez e la Juventus hanno raggiunto l’accordo. L’annuncio arriva dalla BBC con un tweet. L’attaccante uruguaiano del Barcellona si unirà alla Juventus di Andrea Pirlo gratuitamente o con un compenso simbolico. Un contratto di un anno con possibile rinnovo al secondo. E l’altra grande novità è che la scelta di Suarez di unirsi alla Juventus non dipenderà dalle scelte relative alla permanenza di Messi al Barcellona.

Calciomercato Juventus, annuncio BBC: “C’è l’accordo con Suarez”

Secondo la BBC dunque il passaggio di Suarez alla Juventus è già cosa fatta. Il centroavanti del Barcellona si unirà al rivale di sempre Cristiano Ronaldo in un tridente offensivo davvero da urlo. Il classe 1986 è pronto alla nuova avventura in bianconero e prenderà molto probabilmente il numero 9.

Un altro acquisto in ottica offensiva per i bianconeri potrebbe essere il ritorno dell’italiano Moise Kean. Il giovane centroavanti italiano infatti, sul proprio profilo Instagram, non specifica più il club di appartenenza, ma scrive -letteralmente- “Loading…”. Un messaggio chiarissimo che conferma la nuova avventura, molto probabilmente, in bianconero di Moise Kean. Ora ci sarà da capire in che modo i bianconeri prenderanno Kean, se confermassero l’ipotesi del prestito con diritto di riscatto allora non ci sarebbe più la contropartita tecnica Aaron Ramsey che aveva già l’apprezzamento del tecnico dell’Everton Carlo Ancelotti. Con Kean si definirà un importante acquisto per la fase offensiva: un attaccante di ruolo da utilizzare per i tanti impegni nel corso della stagione. Intanto l’Everton ha fatto sapere il prezzo del suo cartellino, gli inglesi valutano Moise Kean almeno 30 milioni di euro.

Ma prima di Moise Kean, la Juventus aspetta a braccia aperte Luis Suarez

