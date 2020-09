Infortunio Bernardeschi, Juventus: svelati i tempi di recupero

Gli esami a cui è stato sottoposto l’esterno azzurro a seguito dell’infortunio patito in Nazionale hanno confermato la lesione al retto femorale della coscia destra: molto presumibilmente ritornerà in campo dopo la sosta delle Nazionali di metà ottobre

INFORTUNIO BERNARDESCHI JUVENTUS DATA RECUPERO/ Altra tegola in casa Juventus. Si allungano, infatti, i tempi di recupero di Federico Bernardeschi, che qualche giorno fa è rimasto vittima di un problema muscolare mentre era in ritiro con la Nazionale. Gli esami avevano evidenziato una lesione del retto femorale, ora sono stati resi noti i tempi di recupero con maggior precisione: l’esterno potrebbe rientrare dopo la sosta delle Nazionali di metà ottobre.

Parlare di periodo no per Bernardeschi sarebbe soltanto un eufemismo. Il giocatore, infatti, è reduce da una stagione tutt’altro che esaltante, sebbene Sarri avesse molta stima di lui, facendolo partire titolare in molte circostanze. Anche Pirlo ha speso parole importanti su di lui, trovandogli anche un’inedita collocazione tattica: esterno a tuttocampo nel 3-5-2, nel modulo che di fatto lo consacrò nella Fiorentina di Paulo Sousa.

Infortunio Bernardeschi, calciomercato Juventus: quale sarà il suo futuro?

Il suo infortunio potrebbe complicare maledettamente le trattative relative a una sua cessione. La Juve fino ad ora ha provato in più di una circostanza ad inserirlo nell’affare Milik, ma il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis ha resistito ( almeno per il momento) alle offensive della dirigenza di Corso Galileo Ferraris, che valuta l’ex esterno della Fiorentina non meno di 35-40 milioni di euro. Alla chiusura ufficiale della sessione di calciomercato manca però ancora un mese, e non è detto che alla fine i bianconeri non si “accontentino” di una cifra inferiore.

Al momento trattative ufficiali per lui non sono ancora state imbastite: siamo ancora nell’ambito dei rumours, delle indiscrezioni. La volontà dell’italiano è quella di rimanere a Torino:la volontà di giocarsi le sue opportunità nel “calcio dei grandi è tanta”, ma si sa, le strade del mercato sono infinite…

