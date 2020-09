Calciomercato Juventus, la chiave per arrivare a Morata

Il calciomercato della Juventus continua ad infarcirsi di nomi per quanto riguarda il nome dell’attaccante che complerà il tridente.

Non ci sono dubbi infatti sul fatto che l’obiettivo primario del club bianconero è quello di riuscire a trovare un centravanti di grande spessore, che possa coesistere con Cristiano Ronaldo e Dybala. Suarez e Dzeko sono i nomi più calci, ma nelle ultime ore è tornato di moda il nome di un grande ex bianconero, vale a dire Alvaro Morata. Che torna spesso in Italia per motivi familiari e che potrebbe tornarea ad essere una nuova pedina della squadra di Torino.



Calciomercato Juventus, scambio con l’Atletico in arrivo?

L’eventuale trattativa per Morata non sarebbe semplice da imbastire, perché la volontà dell’Atletico Madrid e del suo tecnico Simeone sarebbe quella – spiega il Corriere dello Sport – di lasciar partire semmai Diego Costa e non Morata. Tuttavia la Juventus potrebbe giocare una carta importante per arrivare al centravanti. Il quotidiano sportivo infatti sottolinea come potrebbe essere imbastito uno scambio con i colchoneros, inserendo nella trattativa Douglas Costa, calciatore che piace a Simeone. Oppure potrebbe proporre un prestito a lunga scadenza per il centravanti.

