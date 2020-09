Calciomercato Juventus, fari puntati su un difensore centrale

Il calciomercato della Juventus continua ad essere incentrato sulla ricerca di un grande bomber ma non solo. C’è anche un futuro a lungo termine da iniziare a programmare.

Ci sarà infatti anche da pensare al ringiovanimento della linea difensiva. Chiellini e Bonucci hanno superato i trent’anni da tempo e dunque è arrivato anche il momento di iniziare a pensare chi potrà, in un futuro non troppo lontano, prenderne il posto al centro della difesa bianconera. E nel mirino ovviamente ci sono dei calciatori che hanno già esperienza da vendere in Italia e in Europa.



Calciomercato Juventus, Romagnoli sempre nel mirino

Come riporta infatti Calciomercatoweb.it, la Juve continua a tenere d’occhio uno dei difensori italiani più forti in circolazione, vale a dire Alessio Romagnoli. Ormai stabilmente in nazionale, attende un cenno da parte del Milan per il rinnovo del contratto, che scadrà nel 2022. Continua però ad esserci una certa distanza tra la richiesta del calciatore, assistito da Raiola, e l’offerta del club rossonero. Che dunque a breve dovrà prendere una decisione sul suo futuro, accontentando le richieste di Romagnoli o decidendo di cederlo altrove.

