Kulusevski, bufera in Nazionale. Anche Ibrahimovic interviene a sua difesa

Kulusevski ha attaccato frontalmente il ct della Svezia dopo che lo ha spedito in panchina. Ibrahimovic rincara la dosa definendolo inadatto.

Bufera in Nazionale per Dejan Kulusevski. Il giovane talento della Juventus è stato protagonista negli ultimi giorni di forti polemiche nei confronti dell’allenatore della Svezia Andersson. «Non ho avuto tempo di incidere sull’incontro. Sono rimasto scioccato – ha dichiarato l’ex Parma – In allenamento è andato tutto benissimo ma, sfortunatamente, il calcio è anche questo. È una sensazione strana ma rispetto la scelta del mister». Janne Andersson alla “Friends Arena” di Solna, la nazionale scandinava ha infatti perso con la Francia (gol di Mbappé) e gettato al vento l’opportunità di cogliere i primi punti nel gruppo C.

LEGGI ANCHE >>> Zaniolo alla Juventus, calciomercato: la Roma prende tempo per il rinnovo

Kulusevski contro Andersson, l’intervento di Ibrahimovic

Anche Zlatan Ibrahimovic ha preso poi posizione in merito alla polemica per il mancato inserimento di Dejan Kulusevski. La sua assenza nella formazione della Svezia che ha affrontato la Francia, perdendo 1-0, si è notata eccome. L’attaccante milanista attacca duramente il ct Janne Andersson attraverso Twitter. «Che fottuto scherzo. Un’altra dimostrazione: persone incompetenti nelle posizioni sbagliato che stanno soffocando il calcio svedese» ha scritto Ibra generando nuove polemiche.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK