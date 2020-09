Dzeko alla Juventus, calciomercato: si aspetta l’esito dello scambio Under-Milik

Calciomercato Juventus, Edin Dzeko continua ad essere un profilo seguito da Fabio Paratici, soprattutto se non dovesse concretizzarsi l’assalto ad Edin Dzeko. Tuttavia, negli ultimi giorni il bosniaco sembra essersi nuovamente avvicinato alla causa giallorossa: la foto Instagram che ritrae l’attaccante con la maglia della Roma è un segnale inequivocabile del fatto che l’attaccante non rimarrebbe nella Capitale con il mal di pancia, anzi. E il fatto che lo scambio Under-Milik stenti a decollare, potrebbe alla fine “agevolare” la presenza del gigante di Sarajevo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DZEKO ROMA UNDER MILIK/ Dzeko e la Juventus sono sempre più lontani. Secondo quanto riferito dalla redazione di tuttojuve.com, infatti, negli ultimi giorni ci sarebbero stati dei segnali distensivi tra l’attaccante della Roma e la compagine giallorossa. Il numero 9 ha infatti recentemente pubblicato una foto che lo ritrae “in compagnia” della maglia capitolina: un segnale sicuramente da non trascurare.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, Pedullà conferma: contatti avviati con il giocatore

Detto che la Juve sembra essere sempre più vicina a Luis Suarez, per il quale ormai siamo allo sprint finale, aumentano sempre di più le possibilità di vedere “il cigno di Sarajevo” nella Capitale anche nella prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Dzeko in stand-by: uno scambio non si sblocca

Il Napoli e la Roma, del resto, non sono ancora riusciti a trovare un accordo per quanto concerne lo scambio tra Milik e Under, alla luce della discrepanza della valutazione dei due calciatori. Il patron dei partenopei Aurelio De Laurentiis non intende abbassare le sue richieste di 40 milioni di euro per il suo attaccante: ragion per cui Fienga sembra intenzionato a fare tutto il possibile per “agevolare” la permanenza di Dzeko nella Capitale. Detto che le vie del mercato sono infinite, il triangolo Dzeko-Milik-Under è destinato a non concretizzarsi e a rimanere una soporifera idea di calciomercato.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, Suarez rifiuta un’offerta: vuole solo una squadra

La Juve, inoltre, si è fiondata con convinzione su Suarez, per il quale la fumata bianca sembra essere ormai a un passo: nei prossimi giorni il club bianconero conta di chiudere l’operazione per regalare a Pirlo il rinforzo tanto atteso.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK