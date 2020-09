La Juventus sarebbe già in contatto con l’entourage di Donnarumma per fare un colpo a zero. Il giocatore potrebbe infatti lasciare il Milan, i dettagli:

Le ultime indiscrezioni di mercato vedrebbero il portiere rossonero Gianluigi Donnarumma in uscita dal Milan dopo le richieste del rinnovo del contratto reputate troppo onerose dalla dirigenza del Milan. L’assistito di Mino Raiola potrebbe però, clamorosamente, liberarsi già nella prossima finestra di mercato a zero. A confermare questa indiscrezione ci ha pensato anche l’esperto mercato Alfredo Pedullà che parla proprio dei bianconeri come primi interessati al portierone rossonero. Gigio è infatti un obiettivo concreto del direttore sportivo bianconero già da diverso tempo. Che sia la volta buona?

Calciomercato Juventus, Pedullà conferma: contatti avviati con il giocatore

Il portiere rossonero è uno dei primissimi nomi sulla lista della spesa del direttore sportivo Fabio Paratici da ormai tanto tempo. I contatti con Mino Raiola non si sarebbero mai, realmente, interrotti e adesso sarebbe arrivata l’occasione perfetta per provare l’affondo definitivo. A confermare questo interesse ci ha pensato Alfredo Pedullà che nel suo sito parla della richiesta del rinnovo di Donnarumma decisamente onerosa: un contratto quinquennale da almeno nove milioni a stagione. Cifra reputata eccessiva dalla dirigenza rossonera.

Pedullà poi sul proprio sito ha confermato che Gigio già a gennaio sarebbe libero di andare.

La Juventus infatti sarebbe in grado di garantire al portiere dieci milioni di ingaggio a stagione più le famose commissioni in doppia cifra che il Milan non vorrebbe, invece, pagare. L’idea Donnarumma a parametro zero stuzzicherebbe e non poco la Juventus e il ds Fabio Paratici che sarebbero quindi pronti al grande colpo in difesa. Intanto sul fronte mercato si aspetta sempre lo sblocco del colpo in attacco che, quasi certamente, sarà Luis Suarez. Il centroavanti uruguaiano in settimana avrà l’esame online per ottenere il passaporto e la conseguente cittadinanza italiana. Juventus aspetta ansiosa l’esito dei due tamponi dei giocatori e si concentra per l’esordio in campionato, ormai, sempre più imminente.

