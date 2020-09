Ci sarebbe stato un ennesimo tentativo del Leicester City nei confronti di Suarez, ma il Pistolero sembra volere solo la Juventus nel suo futuro.

Su di Luis Suarez oltre alla Juventus ci fu un tentativo dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone ma l’ultima indiscrezione di mercato parlerebbe di un ennesimo tentativo da parte del Leicester City, direttamente dal presidente Brendan Rogers, manager del Leicester, che avrebbe cercato di convincere l’attaccante uruguaiano al trasferimento in Premier League. Ma nel futuro del Pistolero, nonostante non ci sia ancora stata l’ufficialità, sembra esserci solamente la Juventus. Un tentativo dunque vano perché in questo momento l’attaccante ha solo in mente la Juventus.

Calciomercato Juventus, Suarez rifiutata l’offerta: vuole solo una squadra

Luis Suarez infatti in settimana dovrà sostenere l’esame di italiano online per ottenere il passaporto per diventare cittadino comunitario. Dalla Spagna però, intanto, il Barcellona non vorrebbe rilasciare una buonuscita al calciatore come richiesto dal suo entourage. Potrebbe infatti intervenire la Juventus stessa pagando lei la buonuscita visto che il giocatore arriverà praticamente gratis e si legherà in bianconero con un contratto che dovrebbe ammontare ai 10 milioni di euro per due stagioni, bonus inclusi.

Suarez alla Juventus è quindi cosa fatta e c’è già l’accordo fra le parti. Bisognerà però risolvere la questione del passaporto e poi regolare la buonuscita, ma da questo punto di vista la Vecchia Signora è ottimista e il giocatore sembra aver già chiaro ed evidente quale sarà il suo futuro: diventare il nuovo numero 9 della Juventus. In recenti indiscrezioni provenienti da Calciomercato.it si era parlato dell’interesse nei confronti del Pistolero di alcune big europee come Psg ma soprattutto Atletico Madrid, ma come dicevamo poc’anzi, il calciatore ha già chiaro quale sarà il suo futuro. Ma stando alle indiscrezioni, il tecnico del Leicester, Brendan Rogers avrebbe avuto dei contatti telefonici con il giocatore e insistito affinché sposasse la causa inglese, diventando un nuovo attaccante dei Foxes. Tentativo che però è risultato inutile dato il vantaggio dei bianconeri.

