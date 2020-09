Zaniolo shock. Il talento della Roma si rompe di nuovo il crociato

Dopo lo scontro di ieri con Van de Beek, oggi le visite a Villa Stuart. Purtroppo Zaniolo si è rotto il crociato sinistro e domani verrà operato. Stop di sei mesi.

Il timore peggiore della Roma e dei tifosi giallorossi è stato confermato in mattinata. E’ arrivato infatti l’annuncio dell’ultim’ora in casa capitolina. Gli esami sostenuti a Villa Stuart da Nicolò Zaniolo in seguito al suo infortunio al ginocchio sinistro sono andati male. Il talento che piace alla Juventus ha riportato un serio infortunio durante Olanda-Italia. C’era speranza dopo le parole di Roberto Mancini, ma purtroppo la brutta notizia riportata ieri sera è stata confermata da Sky Sport. C’è la rottura del legamento crociato.

Zaniolo, crociato rotto

Come si temeva, pertanto, Zaniolo ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Per la mattinata di domani è già stato programmato l’intervento chirurgico. Si prevede un nuovo lungo stop di circa sei mesi. A gennaio, durante il match con la Juventus, si era infortunato per la prima volta. Dopo sei mesi di stop era tornato in campo a luglio nel finale di stagione. Si spera di riaverlo a marzo.

