Higuain, arriva il fratello-agente per la risoluzione con la Juventus

Nicolas Higuain è atterrato a Torino per discutere con il club della buonuscita del fratello. Nel futuro, dopo la risoluzione, c’è l’Inter Miami di Matuidi.

La Gazzetta dello Sport aggiorna i fan della Vecchia Signora su una situazione diventata ormai una spina nel fianco. L’idea della Juve è di fare uno scambio in rosa. Mettere Suarez al posto di Higuain al centro dell’attacco di Pirlo. Nicolas, il fratello-agente del Pipita, ieri sera è arrivato a Torino. La risoluzione del contratto, con pagamento di una parte dello stipendio per il 2020-21, è decisamente nei pronostici. La destinazione? Probabilmente l’Inter Miami dove ritroverebbe Matuidi.

Le recenti parole del fratello di Higuain

«Ci aspettavamo che Pirlo desse una possibilità a Gonzalo – aveva detto di recente il fratello di Higuain -. Parliamo pur sempre di un attaccante che in questi anni ha segnato 350 gol. Però siamo gente di calcio e sappiamo che possono succedere queste cose. Abbiamo apprezzato la schiettezza di Pirlo. Non succede sempre ed è stato importante. Abbiamo ricevuto tanti sondaggi da Francia, Inghilterra, Spagna, Cina, Usa… Molte proposte, ma nessuna da far tremare le gambe. Valuteremo con calma, ma due cose sono sicure: Gonzalo non giocherà più in Italia». Insomma, a giorni salterà fuori la rescissione per buona pace del club bianconero.

