Chiellini, il capitano è l’uomo più importante della Juventus

Il capitano Giorgio Chiellini rappresenta l’uomo in più della Juventus. Non solo per conferire solidità al pacchetto arretrato, ma anche come uomo squadra.

La Gazzetta dello Sport non ha il minimo dubbio. Il recupero completo di Giorgio Chiellini risulterà fondamentale per Andrea Pirlo. Il capitano ha già dimostrato che ha fatto di tutto per tornare ai suoi consueti livelli. Lo hanno visto tutti quanti in televisione contro l’Olanda. Dal punto di vista fisico ha dato ampie garanzie nella partita che ha disputato con la maglia della nazionale lunedì. Non giocava una gara intera da più di un anno (contro il Parma ad agosto 2019) ma è sembrato quello dei tempi belli.

L’importanza di avere Chiellini

Uno stopper vecchia maniera al top sarà importantissimo per la nuova Juve per la tecnica. Il carisma e la personalità che il capitano ha dispensato negli anni rappresentano un valore aggiunto. Lui, inoltre, sa mettere in campo tutto questo. E anche dal punto di vista tattico può essere una freccia da scoccare per ferire gli avversari. Come? Nessuno dimentichi che Pirlo con Chiellini può virare tranquillamente sulla difesa a tre. Infine, nello spogliatoio il suo contributo sarà in ogni caso decisivo. Da ex compagno del suo allenatore, lo aiuterà nella gestione del gruppo.

