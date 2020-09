Kulusevski o Ronaldo, la Juventus deve arrangiarsi per la prima

Con Dybala infortunato e con il centravanti che ancora non è sbarcato a Torino, la Juventus chiederà a Ronaldo o a Kulusevski di giocare al centro dell’attacco.

La Juventus non è riuscita ancora a prendere un centravanti a sette giorni dall’esordio in campionato. Non si scherza più. Pirlo non ha potuto lavorare come meglio credeva e sta andando avanti con una rosa altamente insufficiente. I tifosi sono preoccupati e la dirigenza non riesce a sbrogliare la matassa. Come è possibile? Non c’è cash, in uscita non si muove una foglia e il mercato è bloccato. Anzi, quello bianconero va per le lunghissime considerato che Suarez forse effettuerà il test di italiano giovedì prossimo. Allora la Gazzetta dello Sport ha posto una domanda: chi gioca centravanti? Semplice, Kulusevski o Cristiano Ronaldo.

Kulusevski e Cristiano Ronaldo uniche alternative

Infortunato Dybala, partito Higuain, non è rimasto niente da poter utilizzare dal 1′ in mezzo all’attacco. Due ipotesi principali. La prima è il classico tridente con Cristiano Ronaldo o Kulusevski al centro. Sarebbe vagamente beffardo perché il Re non vuole giocarci. La seconda porta all’attacco a due punte… e in quel caso, è facile immaginare il binomio: Kulusevski più Ronaldo, avversari in Svezia-Portogallo, compagni di linea in Italia.

