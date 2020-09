Dall’Inghilterra sono sicuri su quale sarà il futuro dell’attaccante francese del Chelsea Olivier Giroud: il giocatore rimarrà in Premier League.

Dall’Inghilterra sono sicuri: Olivier Giroud rimarrà al Chelsea. Il giocatore è consapevole di avere un ruolo importante all’interno del club, visto che è diventato uno dei senatori dello spogliatoio. Pertanto la possibilità di una sua cessione in questa sessione di mercato è tassativamente esclusa. Dall’Inghilterra, esattamente da “Transferchanger” arrivano importanti novità su uno dei profili che nelle ultime ore sembravano circolare in ottica mercato attaccanti in casa bianconera. Infatti si pensava proprio al francese come sostituto qualora fossero saltate le due operazioni Suarez e Dzeko, ma gli inglesi escludono tassativamente la possibilità.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra sono sicuri sul futuro di Giroud

La rosa di Andrea Pirlo è disperatamente alla ricerca di un nuovo attaccante, il numero 9 ideale da affiancare a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Fino a ieri tutte le strade sembravano aver un’unica direzione: Luis Suarez, ma ora le nuove indiscrezioni sulla forma fisica non ottimale, e la necessità del passaporto comunitario stanno rallentando la trattativa. Come alternativa i bianconeri avrebbero il primo grande obiettivo per l’attacco, l’attaccante bosniaco Edin Dzeko. Il centroavanti della Roma sarebbe, per caratteristiche, il partner ideale di Cristiano Ronaldo, ma anche lì la situazione non sembra delle più semplici, la Roma lascerebbe partire Dzeko solo qualora il Napoli abbassasse le pretese d’ingaggio per il cartellino di Milik. Nelle ultime ore, dunque, erano salite le quotazioni di Olivier Giroud data la molta esperienza in campo internazionale. Ma la nuova suggestione non sembrava far contenti i tanti supporter bianconeri che sui social hanno boicottato la nuova ipotesi. Manca poco all’inizio della stagione e Pirlo sta ancora aspettando il nuovo attaccante, con la piena consapevolezza che verrà scelto con criterio in prospettiva delle tante sfide che i bianconeri dovranno disputare durante tutto il corso della stagione, fra campionato e Champions League. In Inghilterra però sembrano smentire qualsiasi trasferimento di Giroud confermando che il giocatore rimarrà ancora in Premier League e al Chelsea.

