Calciomercato Juventus, è lotta con la Roma per una punta

Il calciomercato della Juventus continua ad essere incentrato soprattutto sul rafforzamento del reparto offensivo della squadra di mister Pirlo.

Ormai manca davvero poco all’inizio del prossimo campionato e al momento i bianconeri sono impegnati a rinforzare l’attacco, che ha perso Higuain e che dunque necessita di almeno due pedine di qualità. Visti tra l’altro tutti gli impegni che attendono la squadra torinese in Italia e in Europa. Non sono Suarez e Dzeko, adesso potrebbero esserci anche altri elementi sulla lista della spesa.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, per Luis Suarez è il giorno decisivo

Calciomercato Juventus, nel mirino torna El Shaarawy

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, a partire dal prossimo 27 settembre Stephan El Shaarawy sarà libero di trovare una squadra in Europa nella quale giocare in prestito. Lo Shangai Shenhua, proprietario del suo cartellino, gli ha dato l’ok visto che in quella data finirà il campionato cinese. L’attaccante dunque potrebbe tornare in Italia (ma piace anche all’estero) abbassando notevolmente il suo ingaggio, con lo Shangai che per questo prestito quadrimestrale si accontenterebbe di una somma di un milione di euro. Tra le squadre interessate c’è la Juventus ma anche la Roma (si tratterebbe di un ritorno in giallorosso per il “Faraone”), oltre a blasonati club europei come Arsenal e Psg.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK