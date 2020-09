Pjaca, sul croato si fionda il Genoa. La Juventus ha bisogno di rilanciarlo

Pjaca ha realizzato un gol nell’amichevole contro il Novara e contestualmente la Juventus ha ricevuto un’offerta da parte del Genoa. I bianconeri vogliono cederlo.

Il Genoa, secondo Sky Sport, si sarebbe fatto avanti con l’idea di regalare a Rolando Maran un talento cristallino ma anche molto fragile. Il nome corrisponde a quello di Marco Pjaca della Juventus che non rientra nei piani di Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero ieri lo ha fatto giocare nel secondo tempo del match contro il Novara e il croato ha trovato la via del gol. La sua carriera in bianconera è stata per adesso molto negativa, costellata da infortuni pesanti.

LEGGI ANCHE >>> Vidal, il tramonto di una bandiera. Da cuore Juventus ad idolo interista

Pjaca, c’è il Genoa all’orizzonte

Il 25enne di Zagabria, rientrato in campo a febbraio dopo l’ennesimo infortunio. Ha quindi trascorso la seconda parte della passata stagione all’Anderlecht giocando però appena 4 partite e segnando un gol prima dell’arrivo del blocco imposto dall’emergenza coronavirus. Adesso Pjaca ha davanti a sé l’opportunità di ripartire per una nuova avventura. Il ds Faggiano sa che è ancora un talento inesploso e l’esperienza avuta con Kulusevski lo porta a valutare sempre bene i calciatori da prendere. Che sia il suo anno?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK