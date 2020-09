Suarez, aria tesa a Barcellona. Il club vuole spedirlo un anno in tribuna

Il Barcellona è stato molto chiaro con Luis Suarez. Se non si trasferirà altrove trascorrerà una stagione intera guardando i compagni dalla tribuna del Camp Nou.

Giovedì, come noto, Luis Suarez a Perugia dovrebbe sostenere il tanto atteso test di italiano. E’ fondamentale. per permettere al calciatore del Barcellona di ottenere poi la cittadinanza italiana e il passaporto. Senza questi passaggi la Juventus non potrà tesserarlo e Pirlo avere il suo centravanti. Sono momenti molto delicati. Momenti che Paratici segue con grande trasporto emotivo. Sa che il mercato in uscita è bloccato, quindi non ha molto margine di manovra. Al Camp Nou, però, la situazione si è fatta tesissima.

Suarez allo scontro con il Barcellona

I media spagnoli sono scattati sul caso. Spiegano che il Barcellona non intende sottostare alle bizze di Luis Suarez. Anzi, minaccia il giocatore di lasciarlo un anno in panchina (fino cioé alla fine del contratto in scadenza nel giugno 2021). L’attaccante uruguagio non rientra nei piani del club e di Koeman e se non accetterà di rescindere rinunciando agli emolumenti dei prossimi dieci mesi accettando di accasarsi altrove la società blaugrana è pronta ad adottare misure estreme.A riportarlo è Sport.

