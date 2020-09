De Sciglio, la Juventus spara alto e il Villareal molla la presa

Già tramontata la pista che avrebbe condotto De Sciglio al Villareal. Troppo alta la richiesta della Juventus di 10-15 milioni. Il terzino resta a Torino.

Il portale calciomercato.com aggiorna la situazione su Mattia De Sciglio. in queste ore, infatti, si è bloccata la sua cessione al Villarreal. La risposta degli spagnoli non è stata positiva in quanto il Sottomarino ha virato su Pervis Estupinan, terzino pagato circa 15 milioni dal Watford. Si tratta di una doccia fredda per la Juventus che contava di cedere il laterale basso ormai fuori dai radar di Pirlo.

De Sciglio, richiesta troppo alta

De Sciglio è un retaggio della Juve di Allegri, spesso criticato dai tifosi per il suo utilizzo. Arrivato dal Milan per 13 milioni, i fan bianconeri non hanno mai capito il perché. Per il terzino, che può giocare su entrambe le fasce, molte critiche anche sui social. Paratici al Villarreal ha chiesto un prezzo tra i 10 e i 15 milioni. Decisamente troppi per i tempi che corrono e per l’impatto avuto dal ragazzo nelle recenti stagioni allo Stadium. Gli spagnoli cercavano il sostituto dell’infortunato Alberto Moreno. Nonostante nella lista di Emery ci fosse anche il terzino bianconero, non si è trovato un accordo.

