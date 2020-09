Milik, incredibile decisione. No alla Roma e Juventus in gabbia

Milik ha rifiutato il trasferimento alla Roma e preoccupa molto la Juventus. Al momento, perso Suarez, è congelato anche lo scambio Dzeko-De Sciglio.

Incredibile quanto è successo oggi pomeriggio lungo l’Autostrada del Sole. Milik tiene in scacco tre società che dipendono dalla sua voglia di accettare il trasferimento. Roma, Napoli e Juventus hanno raggiunto l’accordo per un’operazione che abbraccia tre calciatori in tutto. Ma è saltato tutto per il niet del calciatore polacco. I bianconeri, in particolare, adesso sono davvero nei guai. Perso Suarez a causa dei tempi troppo lunghi per il passaporto, rischiano di restare anche senza Dzeko.

LEGGI ANCHE >>> Suarez, sfuma l’affare dell’anno per la Juventus. C’è la conferma

Milik, il no blocca Dzeko alla Juventus

A spiegare tutto è la Gazzetta dello Sport. Il puzzle sembrava completo. Edin Dzeko alla Juve, Mattia De Sciglio e Arek Milik alla Roma, soldi (25 milioni di euro più il 10% della futura rivendita, calcolati riscatto e bonus) al Napoli. I tre club hanno apparecchiato tutti i tasselli di una maxi operazione che segnerebbe il calciomercato della Serie A. Tuttavia c’è un no di mezzo che ha frenato tutto. Anzi, un “nie”, come si dice in polacco. Il centravanti del Napoli ha rifiutato la maglia giallorossa per andare a scadenza, complicando la vita a tutti.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK