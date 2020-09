Suarez, sfuma l’affare dell’anno per la Juventus. C’è la conferma

Luis Suarez, sogno dei tifosi bianconeri, non giocherà con la Juventus nella prossima stagione. A confermarlo anche testate iberiche che confermano lo stop.

Niente da fare, Luis Suarez non sarà il prossimo attaccante della Juventus. I bianconeri dovranno rassegnarsi a trovare un altro centravanti per Andrea Pirlo, che adesso potrebbe iniziare ad essere insofferente alla cosa. Rac1, autorevole emittente catalana, conferma che non ci sono tempi tecnici per vestire la maglia della Juventus. Le verifiche odierne hanno portato alla consapevolezza che non c’è possibilità di ottenere lo status comunitario per il Pistolero. L’Italia, pertanto, sarà sì nel suo destino per la cittadinanza, ma non per la futura squadra. Il centravanti sa che adesso dovrà guardare altrove.

Suarez, niente Juventus

L’assenza dello status di comunitario gli impedirebbero di essere tesserato per la Juventus. Potrebbe svincolarsi e ottenere successivamente lo status, ma questo non gli consentirebbe di essere bianconero in tempo per la presentazione della lista Champions. Troppo per un campione come lui e troppo alto il rischio per la compagine bianconera. Il tutto va ricercato nella fretta di Paratici di tesserare Mckennie ed occupare lo slot di extracomunitario. Chissà che cosa ne penseranno in società e in panchina…

