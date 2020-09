Calciomercato Juventus, offerta dalla Turchia per Douglas Costa: i dettagli

Secondo quanto rivelato da calciomercato.it, per Douglas Costa si sarebbe fatta avanti una società turca, che avrebbe pronta una super offerta per il brasiliano. Lo ha annunciato Luca Momblano attraverso alcune dichiarazioni su Juventibus.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA CESSIONE/ Il futuro di Douglas Costa potrebbe essere lontano dalla Juventus. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, che riprende alcune dichiarazioni rilasciate da Luca Momblano su Juventibus, sul giocatore brasiliano si sarebbe fatta avanti una squadra turca con una proposta importante d’ingaggio per il calciatore. Senza rivelare l’identità della squadra in questione, l’esperto di mercato ha proseguito affermando che la Juve è consapevole del fatto di non poter mettere a segno nessuna plusvalenza attraverso la cessione dell’ex Bayern Monaco, ma non ne ostacolerà il trasferimento qualora dovesse trovare un accordo con la squadra in questione.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, operazione sfumata: Paratici telefona al Barca

Ricordiamo che sul funambolico esterno brasiliano è forte l’interessamento del Manchester United, che ha avuto colloqui importanti con l’entourage del calciatore, ma che non ha ancora presentato un’offerta ufficiale al club bianconero. Anche il Guanghzou nelle scorse ore ha effettuato alcuni sondaggi, ma non è andato oltre.

Calciomercato Juventus, Costa in Turchia? Ecco lo scenario

Nel caso in cui, però, non dovessero arrivare offerte che soddisfassero sia la Juve che il giocatore, quest’ultimo sarebbe ben contento di restare a Torino. Anche a Pirlo, del resto, non dispiacerebbe affatto contare sulla velocità del sudamericano, che in più di una circostanza ha dimostrato di poter essere assolutamente decisivo partendo dalla panchina.

Leggi anche–>Giroud verso il sì, e pensare che la Juventus doveva arrivare Suarez

L’incognita, semmai, è legata alle sue condizioni fisiche: i muscoli di cristallo dell’ex Shakhtar ne hanno garantito un utilizzo con il contagocce nei momenti cruciali della scorsa stagione. Nella partita con il Lione, ad esempio, i suoi strappi avrebbero potuto fare senz’altro la differenza. Purtroppo, però, la storia non si scrive né con i sè, nè con i ma.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK