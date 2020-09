Calciomercato Juventus, cessione Dybala: spunta l’indizio su Twitter

Calciomercato Juventus, la pagina Twitter dei bianconeri ha recentemente postato un’ immagine dei calciatori più importanti in cui curiosamente non figura Paulo Dybala, il cui procuratore è in città per discutere del rinnovo del suo assistito.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA CESSIONE TWITTER/ Tra i temi più spinosi in casa Juventus non può non essere annoverato quello relativo a Paulo Dybala. La Joya, che ha il contratto in scadenza nel 2022, non ha ancora trovato un accordo per il prolungamento della sua avventura in bianconero. Le sue richieste, del resto, sono tutt’altro che modiche: secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l’argentino chiederebbe qualcosa come 15 milioni di euro anno per restare sotto l’ombra della Mole.

Tanti, troppi per la Juventus, che non è disposta ad accollarsi uno stipendio tanto esoso: la proposta dei bianconeri sarebbe quella di un quadriennale da 10 milioni di euro con bonus a salire, per toccare un massimo di 13 milioni. L’accordo, insomma, non sembra impossibile da trovare, anche se c’è da annotare un indizio social che ai più non è sfuggito.

Calciomercato, Juve-Dybala: c’è l’indizio social?

Nella giornata odierna, infatti, la Juventus sul suo profilo Twitter ha postato una foto che sembrava ritrarre i suoi giocatori più importanti. Nell’immagine appaiono i due nuovi acquisti Arthur e Kulusevski, oltre a Chiellini e Bonucci, ma non Paulo Dybala: che sia solo un caso? Non possiamo saperlo, anche se si tratta sicuramente di una coincidenza da tenere in considerazione: il fratello-procuratore dell’argentino in questi giorni è a Torino proprio per incontrarsi con i vertici dirigenziali bianconeri, e non è escluso che una decisione drastica possa essere preso, in un senso o nell’altro.

Al momento non c’è stata alcuna offerta ufficiale per l’argentino, ma soltanto indiscrezioni di mercato. Tuttavia, l’interesse dei top club europei potrebbe surriscaldarsi da un momento all’altro, soprattutto se le trattative per il rinnovo dovessero spiacevolmente arenarsi.

