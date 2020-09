Calciomercato Juventus, tutto fatto per Dzeko: secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Arkadiusz Milik si sarebbe deciso ad accettare la proposta della Roma, sbloccando il passaggio del bosniaco alla corte di Pirlo

CALCIOMERCATO JUVENTUS DZEKO ROMA MILIK/ Dopo lunghi ed estenuanti giorni di trattative, Edin Dzeko può dirsi ufficiosamente il nuovo attaccante della Juventus. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, infatti, l’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik avrebbe accettato la proposta della Roma, che ha messo sul piatto un quadriennale da circa 5 milioni di euro a stagione per il centravanti. Ora quest’ultimo dovrà solo rinnovare formalmente il suo contratto con il Napoli, dal momento che raggiungerà la capitale con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto.

La Juve l’accordo con Dzeko ce l’aveva da tempo: triennale da 7,5 milioni di euro più bonus per il bosniaco, a cui saranno consegnate di fatto le chiavi dell’attacco bianconero, dopo la rescissione consensuale con tanto di buonuscita di Gonzalo Higuain. Alla Roma andranno circa 11-12 milioni di euro, che saranno in parte re investiti per concludere l’affare Milik. Ormai la trattativa può dirsi fatta: la Juve finalmente ha il suo attaccante.

Calciomercato Juventus, fatta per Dzeko: Milik al Napoli

Dopo la brusca frenata relativa all’affare Suarez, Paratici si è fiondato con decisione sul cigno di Sarajevo, adatto a giocare nel 3-4-1-2 che ha in mente Andrea Pirlo. Il bosniaco è considerato il partner ideale di Cr7, con il quale potrà riproporre almeno in parte il tandem che il portoghese ha formato al Real Madrid in coppia con Karim Benzema. La firma sul contratto avverrà nei prossimi giorni, con la Juve che però non resta con le mani in mano e potrebbe puntare con decisione anche ad un altro profilo.

Si tratta di Moise Kean, che vorrebbe tornare a tutti i costi a vestire la maglia bianconera. Con l’Everton si parla al momento di un prestito con obbligo di riscatto, anche se al momento gli inglesi stanno temporeggiando su questa soluzione. Il mercato bianconero sembra essere finalmente decollato.

