Juventus, colpo di scena: a ore la svolta per l’attaccante

Milik intenzionato a dire di sì alla Roma. Crescono le possibilità di vedere Edin Dzeko con la maglia della Juventus. Proprio quando Suarez ha passato l’esame.

Il portale Sky Sport annuncia che la fumata bianca è ad un passo dall’essere registrata. Dopo l’incontro tra l’agente David Pantak e la Roma a Trigoria, Arkadiusz Milik e i giallorossi sono più vicini. Il giocatore polacco, infatti, sembra adesso entrare nell’ordine delle idee di accettare. Questo perché la Juve gli ha fatto sapere di non poterlo più ingaggiare alle nuove condizioni. Sono ore comunque frenetiche per il futuro del polacco: vanno risolte infatti alcune pratiche burocratiche (anche di uscita dal Napoli) prima della chiusura che, a quel punto, sbloccherà gli incastri con la Juventus. Paratici attende il via libera, pertanto, per regalare il centravanti a Pirlo.

Milik alla Roma e Dzeko verso la Juventus

Anche Edin Dzeko è stato preallertato per la Juventus. Tutto, però, dipende dall’esito della trattativa tra Milik e i giallorossi. La Roma ha offerto 5 anni di contratto a 5 milioni di euro a stagione per il polacco. Oggi la presenza del suo agente a Trigoria, in compagnia del mediatore Fabrizio De Vecchi sembra aver accelerato tutto. Lo scherzo del destino ha voluto che ciò avvenisse proprio quando Suarez ha superato il test di italiano…

