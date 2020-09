Juventus-Sampdoria, Ranieri: “Bianconeri squadra da battere”

La Juventus è pronta. Domenica sera i bianconeri scenderanno in campo per disputare la prima giornata della serie A 2020-21.

Nel corso di queste poche settimane che hanno separato le due stagioni la Juve ha nel frattempo cambiato allenatore, affidandosi ad Andrea Pirlo al posto di Maurizio Sarri. All’ex centrocampista e campione del mondo il compito di far gioire i tifosi bianconeri. Si riparte contro un avversario ostico come la Sampdoria, guidata da uno dei tecnici più navigati della serie A, Claudio Ranieri.

Juventus-Sampdoria, le parole di Ranieri

L’esperto tecnico di Testaccio sa benissimo che i bianconeri sono sempre in pole position per il titolo. “La Juventus è la squadra da battere per tutti quanti, hanno vinto lo scudetto nove di fila e cercheranno il decimo. – ha detto l’allenatore della Sampdoria come riportato da Tuttosport – C’è l’incognita Pirlo, quando si cambia allenatore ci vuole sempre un po’ di tempo per capire cosa vuole, ma i giocatori che la Juve sono grandiosi e sapranno come sbrogliarla. Diciamo che ci sono diverse squadre che vogliono competere con loro e il gap si è un po’ assottigliato. Sono sicuro che vedremo un bel campionato.

