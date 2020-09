Suarez l’italiano, Dzeko lo juventino. C’è chi sogna un doppio colpo

Dzeko è ad un passo dal sostenere le visite mediche con la Juventus. Però i fan bianconeri non smettono di sognare un doppio colpo. Il sacrificato sarebbe Dybala.

Luis Suarez ieri è venuto a Perugia per fare un esame di italiano. E’ atterrato con un volo privato, non si è interessato agli affreschi del Perugino, che pure meriterebbero, ed è corso a fare un test necessario per il passaporto. Fino a qualche giorno fa, non avremmo impiegato un attimo in più a dire che l’operazione con la Juventus era bella che impacchettata. Invece chissà quale club europeo godrà del certificato B1 rilasciatogli. Certo, i fan bianconeri sognano e non smettono di farlo neppure dinanzi all’imminente arrivo di Edin Dzeko.

Suarez, i fan sognano ancora

Se dovesse arrivare Dzeko come pare, il discorso si focalizzerebbe soltanto sul suo vice. Però i fan si aggrappano a tutto, così il retroscena svelato dalla Gazzetta dello Sport diventa la stella polare dei sogni. Domanda di una persona all’interno della Palazzina, parola più, parola meno: ma allora, si fa questo trasferimento alla Juventus? Risposta di Suarez: «Sì, possibile». Apertura significativa, e i cuori battono. Chissà se lo farebbero anche con un Dybala sacrificato sull’altare del bilancio…

