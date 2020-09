Emerson Palmieri, il terzino dei blues non tramonta per la Juventus

La Juventus cederà Pellegrini e spera di disfarsi anche di De Sciglio. Resterà Frabotta e spera di chiudere per Emerson Palmieri del Chelsea.

L’infortunio di Alex Sandro ha cambiato le strategie della Juventus sulla corsia mancina. Il ko mette l’accento sulla possibilità, come lo scorso anno, che i bianconeri possano rimanere corti sulle zone laterali del campo. Ecco perché negli ultimi giorni di mercato potrebbe arrivare un colpo. Intesi che Pellegrini probabilmente andrà al Genoa e che De Sciglio resta con le valigie in mano, resterà Frabotta in organico. Oltre a lui, però, Paratici sogna Emerson Palmieri.

Emerson Palmieri, ritorno di fiamma per il terzino

Il futuro di Emerson Palmieri potrebbe essere in Italia ma non si è capito ancora dove. L’Inter, da sempre, sarebbe pronta a mettere sul piatto milioni veri per strappare il terzino sinistro al Chelsea. Paratici resta alla finestra come evidenziato anche oggi dalla Gazzetta dello Sport. A Pirlo, come serviva a Sarri, occorre un calciatore in più sulla corsia di sinistra. Adattare calciatori non può essere la soluzione idonea in un club glorioso come la Juventus. Serve entrare a gamba tesa sul mercato e chiudere questa faccenda una volta per tutte.

