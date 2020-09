Il giornalista Maurizio Pistocchi punta nuovamente il dito contro la Juventus. Stavolta evidenzia il fallo di mano di Bonucci su cross di Bonazzoli.

Maurizio Pistocchi ancora una volta punta il dito contro la Juventus. In rete, ovviamente, il tutto è amplificato dalle schiere di complottisti che non vedono l’ora di scagliarsi contro il club più importante d’Italia. Ad ogni modo, anche alla luce della splendida vittoria dei bianconeri per 3-0 sulla Sampdoria si sono innescate delle polemiche. Il giornalista ha pubblicato una serie di tweet riguardanti il tocco con il braccio di Bonucci su cross di Bonazzoli. Ecco i suoi tweet.

I tweet di Pistocchi

“Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi” Tomasi di Lampedusa (Il Gattopardo) pic.twitter.com/FWn0FGjtJX — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) September 20, 2020

Lo scorso anno, alla 1^ giornata, in Fiorentina-Napoli fu concesso un rigore per mani di Zielinski: tutti gli ex-arbitri e i moviolisti dissero che ERA RIGORE, per me NON LO ERA Quest’anno, scommetto che tutti valuteranno il mani di Bonucci non punibile. ‘Notte pic.twitter.com/A5JhPYubMb — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) September 20, 2020

Indicazioni? Che cosa vuol dire “indicazioni”? Se la regola non è stata cambiata-e non lo è-qualcuno deve spiegare perché Zielinski per TUTTI-non per me-È RIGORE mentre Bonucci per TUTTI-anche per me-NO pic.twitter.com/Mzc9kEgN2K — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) September 21, 2020

Su @Gazzetta_it :

1.Attribuiscono a Pirlo quello che faceva già Allegri : 3:4:1:2 in possesso-palla, 4:4:2 in non possesso”

2. Nel commento alla moviola l’autore scrive che il pallone di Bonazzoli ha colpito il braccio dx di Bonucci: ma è il sx🤣

“È già la Juve del Maestro” pic.twitter.com/JYqu6XGydE — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) September 21, 2020

