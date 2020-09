Isco alla Juventus, calciomercato: lo spagnolo occasione last minute?

Calciomercato Juventus, non tramonta il sogno Isco: secondo le ultime indiscrezioni, il trequartista sarebbe rimasto scottato dalla recente esclusione contro la Real Sociedad, sebbene non sia ancora nelle migliori condizioni fisiche. Il Real lo valuta circa 70 milioni.

CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO REAL AFFARE/ Una delle squadre maggiormente attive sul mercato è la Juventus. I bianconeri, dopo aver accelerato in maniera importante per Alvaro Morata ed aver intensificato i dialoghi con l’entourage di Emerson Palmieri, potrebbero decidere di sfruttare un’occasione last minute. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, che riporta alcune indiscrezioni rimbalzate con una certa rilevanza in Spagna, alla Vecchia Signora sarebbe stato nuovamente accostato il profilo di Isco.

Lo spagnolo è stato corteggiato a lungo dalla dirigenza di Corso Galileo Ferraris nel corso delle scorse stagioni, soprattutto quando in panchina c’era Massimiliano Allegri. Dopo l’arrivo di Maurizio Sarri e il suo collaudato 4-3-3-, la pista si è sensibilmente raffreddata: affare che però potrebbe prendere corpo in questi ultimi di trattative.

Calciomercato Juventus, Isco ritorna in auge: ecco la situazione

CALCIOMERCATO JUVE ISCO/ Ovviamente non sarà facile per la Juve mettere le mani su Isco: il Real Madrid valuta il suo gioiello circa 70 milioni di euro, ed è assolutamente da scartare l’ipotesi che i Merengues possano privarsi del trequartista con la formula del prestito con obbligo di riscatto, come spingerebbero da Torino. Tuttavia, il trattamento che gli ha riservato Zinedine Zidane ultimamente non è piaciuto al calciatore, che a dispetto dei problemi fisici, non è stato nemmeno convocato in vista della gara contro la Real Sociedad.

Dire che i Campioni d’Italia metteranno le mani sull’iberico appare molto prematuro, anche se un timido interessamento è comunque da registrare. Nel caso in cui Paratici dovesse però riuscire a piazzare un paio di cessione ( Douglas Costa in primis), ecco che la situazione potrebbe però cambiare.

