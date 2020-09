Morata con Dzeko, calciomercato: la Juve è pronta al doppio affare

Calciomercato Juventus, secondo quanto riportato da Luigi Guelpa sul suo profilo Twitter, i bianconeri potrebbero affondare il colpo anche con Dzeko, che ormai non vede l’ora di abbracciare i colori bianconeri.

CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMA DZEKO TRATTATIVA/ In queste calde ora di calciomercato, l’asse Roma-Napoli-Torino rappresenta sicuramente un crocevia fondamentale per le trattative del campionato nostrano. Dopo che sembrava ormai a un passo l’accordo tra il Napoli e la Roma per il trasferimento di Arkadiusz Milik nella Capitale, l’improvviso dietrofront di Aurelio De Laurentiis, che non ha voluto corrispondere degli emolumenti al polacco ascrivibili al periodo del cosiddetto “ammutinamento”, ha avuto delle ripercussioni irreversibili anche nell’affare legato a Dzeko.

E pensare che l’accordo tra il cigno di Sarajevo e il club bianconero era stato raggiunto sulla base di un triennale da 7,5 milioni di euro a stagione. Anche tra la Roma e la Juve era tutto fatto, con i Campioni d’Italia che si sarebbero impegnati a versare circa 15 milioni di euro nelle casse capitoline. Poi l’improvviso stop, che ha spinto Paratici a virare con decisione su Morata, trovando in poche ore l’intesa con l‘Atletico: sarà un prestito con diritto di riscatto fissato tra due anni a circa 45 milioni. Ma la telenovela potrebbe non essere finita qui.

Calciomercato, Juve-Dzeko: è ritorno di fiamma?

Tenendo per buone le parole rilasciate da Luigi Guelpa sul suo profilo Twitter, che ha parlato della possibilità che l’affare Dzeko-Juve possa ritornare prepotentemente in auge, ecco che lo scenario potrebbe diventare ancora più complesso. Nelle ultime ore per Milik si sarebbe fatto avanti il Tottenham; la Roma potrebbe decidere di accettare l’offerta bianconera, e con quei soldi andare su un profilo diverso da quello dell’attaccante dei partenopei.

Al momento sono solo suggestioni, e gli ultimi giorni ci autorizzano ad agire con cautela nel diffondere siffatte manovre. Però inevitabilmente i prossimi giorni potranno dirci di più per quello che fino ad ora si è configurato come un vero e proprio triangolo no.

