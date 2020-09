Palmieri alla Juventus, calciomercato: Paratici fiuta l’affare dal Chelsea

Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri continua ad essere un obiettivo concreto per i bianconeri, alla ricerca di un rinforzo giusto che possa essere una pedina utile per far rifiatare Alex Sandro, come riporta Sportmediaset.

CALCIOMERCATO JUVENTUS PALMIERI CHELSEA/ Dopo aver ormai concluso l’affare legato a Morata, la Juve non si ferma e continua a scandagliare il mercato alla ricerca di eventuali occasioni per poter rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, uno dei nomi maggiormente appetibile è quello di Emerson Palmieri, ormai ai margini del Chelsea. I Blues valutano il proprio calciatore circa 30 milioni di euro e al momento non sono intenzionati a scendere al di sotto di questa cifra nè optare per una soluzione in prestito.

Dopo la cessione di Pellegrini in prestito al Genoa, che ormai sembra essere più probabile, dal momento che il terzino ex Cagliari è già approdato nel capoluogo ligure, gli uomini di mercato bianconero hanno individuato nell’ italo-brasiliano il profilo giusto, anche se al momento un’eventuale operazione è ancora in stand by.

Calciomercato Juventus, Palmieri il vice Alex Sandro? Ecco la situazione

Contro la Sampdoria Pirlo ha relegato in panchina per molti tratti della gara Mattia De Sciglio; anche se non sembra essere definitivamente tramontata l’ipotesi relativa ad una sua cessione, la sensazione è che l’italiano possa restare sotto l’ombra della mole almeno per un altro anno. Tuttavia, urgono rinforzi, per migliorare un reparto che anche la scorsa stagione ha denotato non pochi problemi di affidabilità. Il solo Alex Sandro non può sobbarcarsi l’onere della fascia, e i continui infortuni di cui sta rimanendo vittima il brasiliano hanno fatto scattare il campanello d’allarme dalle parte di Torino.

Palmieri abbina qualità, quantità, e una discreta abilità nei ripiegamenti difensivi. Può giocare sia in una difesa a 4 che in un centrocampo a 5, e cosa non da poco, non è la prima volta che si trova catapultato nella dimensione italiana. Al momento non è stato ancora fissato un summit tra la Juve e il Chelsea per discutere dell’operazione, ma i Campioni d’Italia stanno cominciando ad aumentare il pressing.

