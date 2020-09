Morata alla Juventus, come sarà adesso la squadra di Andrea Pirlo?

L’innesto di Alvato Morata nell’undici bianconero garantisce la verticalità chiesta dal tecnico. Le sue caratteristiche sono perfette per i suoi tagli.

Dicevano servisse Dzeko per dare un riferimento al centro dell’area di rigore. Invece ecco Alvaro Morata, il canterano. Uno della Juve, uno da Juve. Lo spagnolo sognava da tempo di tornare in bianconero, già da quando Paratici gli confidò in un orecchio a Londra che avrebbe preso Cristiano Ronaldo. Ieri la chiamata, l’arrivo subito dopo senza pensarci su. Lo Stadium è casa sua, Pirlo il suo Maestro. Ma come lo farà giocare? A fare il punto della situazione è stato stamattina il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, adesso il colpo sulla fascia. E’ già battaglia con l’Inter

Morata come giocherà nella Juventus?

Secondo il quotidiano capitolino Morata nell’undici bianconero garantisce la verticalità chiesta dal tecnico. Le sue caratteristiche sarebbero quindi perfette per i suoi tagli. Non è un centravanti puro, più una seconda punta che però negli anni, tra Real Madrid, Chelsea e Atletico Madrid, si è evoluto anche tendendo alla prima. La prima idea, quella più naturale, porta ad Alvaro accanto a CR7. Però non si può non sottovalutare una scelta di grande impatto con Dybala alle loro spalle, a comporre un tridente di qualità e velocità. La verticalità del gioco che Pirlo sta facendo germogliare sembra ideale per i tagli profondi del canterano. Certo, resterebbe da trovare uno spazio a Kulusevski…

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK