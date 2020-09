Allegri verso la Roma, subito un calciatore della Juventus con lui

Massimiliano Allegri è nell’ottica di idee di accettare la panchina della Roma qualora salti quella di Fonseca. Con lui il primo acquisto sarebbe De Sciglio.

E’ stato ad un passo dall’Inter, ma Antonio Conte si è tenuto la panchina nerazzurra dopo le sfuriate post Europa League. Sperava nel Paris Saint Germain, ma Tuchel è rimasto al suo posto. Massimiliano Allegri, allora, è pronto a ripartire dalla Roma. A sostenerlo è il Corriere dello Sport, sempre ben informato sulle vicende delle due squadre della capitale. Questa mattina, infatti, ha dedicato ampio risalto alla notizia. Max, infatti, è a conoscenza che i Friedkin si pongono seri dubbi su Fonseca. Max non ne può più di restare fuori, ha bisogno di risentire addosso l’adrenalina del campo. E’ disponibile a parlare con i nuovi proprietari della Roma, vuole conoscere il progetto, anche se la squadra non sarà subito competitiva per vincere. Non è una questione di soldi, anche se lui viaggia a cifre alte.

De Sciglio con Allegri a Roma

E’ chiaro che, qualora si verificasse il ribaltone, toccherebbe all’ex tecnico della Juventus accomodarsi all’Olimpico. Cosa chiederebbe? Innanzitutto che De Sciglio lasciasse i bianconeri per raggiungerlo. Successe già a Torino, potrebbe succedere ancora sulle sponde del Tevere.