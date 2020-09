Calciomercato Juventus, Dybala torna e aspetta il contratto

Il calciomercato della Juventus non vede nella lista dei partenti uno dei suoi gioielli più ambiti, ovvero l’argentino Paulo Dybala.

Lo scorso anno è stato nominato come miglior giocatore della serie A, ora punta a confermarsi e a trascinare la sua squadra verso nuovi successi. Dopo aver saltato la prima gara stagionale contro la Sampdoria, da ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e presto lo vedremo nuovamente a disposizione del tecnico Andrea Pirlo. Con un obiettivo in più oltre a quello di conquistare trofei, ovvero quello di riuscire a superare 100 gol con la maglia bianconera. Attualmente ne ha segnati 95.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri continua ad essere un obiettivo

Calciomercato Juventus, rinnovo in arrivo per Dybala

Il calciatore argentino è in attesa del rinnovo contrattuale per essere sempre più al centro del progetto bianconero. E la società ha intenzione di accontentarlo, anche se del suo contratto se ne riparlerà solamente dopo il 5 ottobre – come spiega Il Corriere dello Sport – quando saranno chiuse tutte le trattative di calciomercato. L’agente del calciatore si trova già a Torino e attende notizie dalla dirigenza. L’ipotesi è di un prolungamento per due stagioni, fino al 2024, con opzione per una terza.



LEGGI ANCHE –>Juventus, l’ex allenatore bianconero è pronto per la Roma